В Башкирии обустраивают купели к празднику Крещения

В республике на Крещение оборудуют 96 иорданей. Больше всего мест для окунания организуют в Уфе и Мелеузовском районе. Конструкции для этих целей полностью безопасны. Есть перила и боковые ограждения. Будут дежурить спасатели и врачи.

Утро на озере Кустарёвское выдалось шумным. Уже произвели замеры и удостоверились в безопасности толщины льда. Место купания скоро оборудуют сходнями, пути подходов оснастят деревянными настилами. Здесь же развернут пункты обогрева, зоны для переодеваний, точки питания и организуют дежурство спасателей и медиков. Для верующих в Уфе подготовят ещё шесть таких оборудованных купелей.

Нефтекамск также готовится к Крещению. Купель здесь будет деревянная с подводной подсветкой и ограждением. К четвергу подход к воде застелют еловыми ветками. А вырезанный лёд используют для оригинальных скульптур. Окунуться в крещенскую купель сможет любой желающий, но нужно четко понимать, для чего он это делает.

Купанием не смыть все грехи, говорят верующие, и не всегда оно приносит пользу для организма человека. Поэтому тем, у кого проблемы со здоровьем, лучше не рисковать. Достаточно набрать святой воды в храме и окропить свою квартиру.



Перед православным праздником провели и совещание по обеспечению правопорядка и безопасности в местах проведения мероприятий. Подключились по видеосвязи главы администраций районов и городов республики.

Мероприятие запланировано в Уфе, в Краснокамском районе, в Гафурийском районе, в 132 храмах и церквях и иных местах паломничества будут проходить богослужения. Кроме того, для совершения обряда окунания будут оборудованы 96 купелей. Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан