В Башкирии обустраивают купели к празднику Крещения

В республике на Крещение оборудуют 96 иорданей. Больше всего мест для окунания организуют в Уфе и Мелеузовском районе. Конструкции для этих целей полностью безопасны. Есть перила и боковые ограждения. Будут дежурить спасатели и врачи.
Утро на озере Кустарёвское выдалось шумным. Уже произвели замеры и удостоверились в безопасности толщины льда. Место купания скоро оборудуют сходнями, пути подходов оснастят деревянными настилами. Здесь же развернут пункты обогрева, зоны для переодеваний, точки питания и организуют дежурство спасателей и медиков. Для верующих в Уфе подготовят ещё шесть таких оборудованных купелей.
Нефтекамск также готовится к Крещению. Купель здесь будет деревянная с подводной подсветкой и ограждением. К четвергу подход к воде застелют еловыми ветками. А вырезанный лёд используют для оригинальных скульптур. Окунуться в крещенскую купель сможет любой желающий, но нужно четко понимать, для чего он это делает.
Купанием не смыть все грехи, говорят верующие, и не всегда оно приносит пользу для организма человека. Поэтому тем, у кого проблемы со здоровьем, лучше не рисковать. Достаточно набрать святой воды в храме и окропить свою квартиру.
Перед православным праздником провели и совещание по обеспечению правопорядка и безопасности в местах проведения мероприятий. Подключились по видеосвязи главы администраций районов и городов республики.
Верующие в этот день посетят праздничные богослужения в храмах, наберут освящённой воды и пройдут крестным ходом. В общей сложности на этих мероприятиях ожидают более 45 тыс. человек. По опыту прошлых лет, готовых совершить обряд и погрузиться в иордань тоже будет немало.