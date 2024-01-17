«Ёлка желаний»: Джефф Монсон исполнил мечту 7-летней жительницы Стерлитамака

Джефф Монсон исполнил мечту 7-летней жительницы Стерлитамака в рамках акции «Елка желаний». Алеся Вагапова ходит в секцию смешанных единоборств в своем городе. Вместе с родителями девочка приняла участие в акции и загадала подарок-сюрприз. Глава республики Радий Хабиров в преддверии Нового года снял с ёлки несколько праздничных шариков с пожеланиями участников, в числе которых оказалась Алеся. Исполнил желание девочки многократный чемпион мира по грэпплингу Джефф Монсон. Для Алеси и двух её старших сестер он провел мастер-класс.

Я чувствую себя молодым, когда провожу мастер-классы для детей. Потому что у них много энергии. Мне очень нравится, я никогда не устаю.

Джефф Монсон, депутат Госсобрания Республики Башкортостан, многократный чемпион мира по грэпплингу

Меня научили вот так стоять и вот так сильно бить.

Алеся Вагапова

Проект «Елка желаний» реализуется по всей стране, его цель – воплотить в жизнь новогодние мечты детей-сирот, детей с ограниченными возможностями здоровья и ребят из малообеспеченных семей. Алеся вместе с мамой и сёстрами должна была приехать в столицу Башкортостана ещё на прошлой неделе, но не позволили погодные условия. Но в конечном счёте помешать встрече Алеси с именитым спортсменом метель не смогла. В семье Вагаповых почти все девочки занимаются единоборствами, поэтому с удовольствием приняли участие в тренировке, а после неё получили подарки из рук Джеффа Монсона.

Положительные эмоции. Не каждому удаётся встретиться со знаменитостью. Тем более пока Алеся занимается этим видом спорта, ей будет полезно.

Анастасия Вагапова
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