В Уфе озвучили статистику ДТП за сутки

За минувшие сутки в Уфе произошло 75 аварий. Об этом информирует Госавтоинспекция Уфы. Уточняется, что в одном из ДТП пострадал ребенок.

По данным пресс-службы ведомства, в ходе рейдовых мероприятий инспекторам ДПС удалось пресечь 396 нарушений ПДД, из которых 54 были связаны с правилами использования ремней безопасности, 24 – с требованием уступить дорогу пешеходам и 21 – с правилами безопасной перевозки детей.

Кроме того, к ответственности за нарушение требований Правил дорожного движения привлечены 6 пешеходов.