Уфимка перевела аферисту с сайта знакомств более 1,3 млн рублей

В октябре прошлого года жительница Уфы стала переписываться с мужчиной на сайте знакомств. Он рассказал ей, что он – инвестор, и предложил женщине тоже попробовать вложить свои средства, на что та быстро согласилась.

Далее лжеинвестор убедил ее установить на смартфоне программы и подключить демонстрацию экрана. В дальнейшем аферист заботливо консультировал жертву, какие денежные операции лучше совершать. Потерпевшая ему полностью доверяла, оформляла кредиты и переводила деньги на указанные им счета.

В итоге 48-летняя уфимка потеряла более 1,3 млн рублей и обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.