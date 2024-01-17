Жители Федоровского района Башкирии собирают гумпомощь для нужд СВО

В Федоровском районе волонтерская группа «Zа Победу» создаёт необходимые изделия для фронта, собирает гуманитарную помощь и отправляет посылки бойцам. Женщины сплели 187 маскировочных сетей и 130 нашлемников.

На изготовление блиндажных свечей ушло более 70 килограммов парафина, воска и огарков. Все это требует немалых материальных вложений, поэтому каждый участник этой группы ежемесячно вносит свои личные средства. Помогают жители района и горожане.