В Уфе прошло открытие конкурсов педагогического мастерства

В Уфе определят лучшего учителя года и башкирского языка и литературы. В столице республики прошло открытие конкурсов педагогического мастерства. Его участниками станут 69 учителей уфимских школ.

В составе жюри – ведущие ученые вузов республики, представители образовательных ведомств, учителя-лауреаты и победители профессиональных конкурсов прошлых лет.