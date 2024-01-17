В Уфе прошло открытие конкурсов педагогического мастерства

В Уфе определят лучшего учителя года и башкирского языка и литературы. В столице республики прошло открытие конкурсов педагогического мастерства. Его участниками станут 69 учителей уфимских школ.
В составе жюри – ведущие ученые вузов республики, представители образовательных ведомств, учителя-лауреаты и победители профессиональных конкурсов прошлых лет.
Соревнование проходит в три этапа. Сначала открытый урок, по итогам которого будет отбор. Имена лучших объявят на торжественной церемонии награждения 15 февраля.