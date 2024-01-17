В Уфе водитель оставил сбитого ребёнка на месте аварии

Всех, кто стал очевидцем этой аварии или обладает какой-либо информацией о местонахождении машины, совершившей наезд, просят позвонить по телефонам дежурной части Полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Уфе: 8 347 237 02 02 либо 8 937 300 06 02.