В Уфе водитель оставил сбитого ребёнка на месте аварии

В Уфе разыскивают нерадивого водителя, который сбил ребёнка и скрылся с места происшествия. Подробности сообщили в ГИБДД региона.
16 января около 13:00 у дома №174/2 по проспекту Октября неустановленный водитель допустил наезд на 9-летнего ребёнка. Мальчик получил травму ноги и был госпитализирован. Водитель место аварии покинул.
Всех, кто стал очевидцем этой аварии или обладает какой-либо информацией о местонахождении машины, совершившей наезд, просят позвонить по телефонам дежурной части Полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Уфе: 8 347 237 02 02 либо 8 937 300 06 02.