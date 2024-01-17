Фермеры из Башкирии модернизировали производство благодаря господдержке

В Аургазинском районе господдержка помогла семье фермеров построить новые теплицы для выращивания овощей. А в крестьянско-фермерском хозяйстве «Салават» заработала новая мукомольная мельница. И если раньше производителям приходилось просто реализовывать собранный урожай, то сегодня готовую продукцию получают пекари нескольких районов.

Мука высшего и первого сортов, а также отруби. На этой мельнице ежесуточный намолот составляет 10 тонн. Перед этим зерна сначала очищают и промывают, затем выдерживают во влажном состоянии. Современное оборудование хозяйство «Салават» приобрело в конце прошлого года. Пока мельница будет работать в одну смену, но в перспективе мощности производства увеличат до 40 тонн в сутки.

В хозяйстве появился и крупомольный цех, где молотят горох, ячмень, пшеницу. Пока все упаковывается в большие мешки. Однако в планах установить оборудование для фасовки и построить оптово-розничную базу сбыта готовой продукции.

В хозяйстве не только реализуют муку из своего зерна в пекарни Кармаскалинского, Иглинского, Гафурийского районов, но и сами пекут хлеб. Недавно взялись и за производство подсолнечного масла.