Ветеран ВОВ из Янаульского района Башкирии отметил 100-летний юбилей

Ветеран и по сей день находится в здравом уме, шутит и смеется, любит слушать музыку. Поэтому творческий подарок для мужчины исполнили янаульские тальянисты. Из семьи Магазовых на фронт ушли пятеро братьев. Трое из них пали смертью храбрых. Рафгат Султангареевич участвовал в жестоких битвах на Курской дуге, в освобождении Украины, Румынии, Болгарии и Венгрии. После войны долгие годы трудился кузнецом в колхозе, воспитал четверых детей. У него также есть восемь внуков, 13 правнуков и два праправнука.