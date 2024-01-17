Жительница Уфы стала участницей социального проекта «Преображение»

Уфимка стала героиней социального проекта «Преображение». К женщине подошли в подъезде, когда Люся – так зовут героиню – мыла полы. Ей предложили улучшить внешность и поменять стиль в целом совершенно бесплатно.

Автор проекта «Преображение» – визажист Ханна. Это уже вторая женщина, которой подарили возможность увидеть себя в новом свете. Благотворительность оказала столичная стоматология – Люсе сделали голливудскую улыбку. Макияж, прическа и модный образ не только улучшили участнице внешность, но и подарили веру в то, что чудеса в Новый год случаются.