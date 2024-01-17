В Москве стенд Башкирии украсили в виде национального головного убора

Башкирский женский костюм во всех его локальных вариантах представляет собой сложнейший ансамбль со множеством серебряных и коралловых украшений. Головные уборы обычно отличаются более яркой отделкой. Кашмау является обрядовым головным убором. Его готовили специально к свадьбе, и именно по нему можно было определить, замужем женщина или нет. Кашмау носили со дня свадьбы и до зрелого возраста, после чего его снимали, а вместо него начинали носить головной убор «тастар».