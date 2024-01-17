В Москве стенд Башкирии украсили в виде национального головного убора

В Москве продолжается выставка «Россия». Стенд Башкирии привлекает всё больше внимания посетителей. Так, на стенде республики появился арт-объект в виде национального женского головного убора «кашмау».
Традиционный башкирский женский головной убор обычно украшался монетками, подвесками и различными бусинками. Изготовленный в виде арт-объекта, он теперь привлекает внимание посетителей.
Как сообщили в минкультуры РБ, арт-объект имеет размер 6 на 3 метра. Эта конструкция покрыта чехлом, сшитым из 45 метров красной ткани. Вместо бисера использованы 2500 шаров, которые нанизаны бусинами и смонтированы к каркасу. По словам создателей, для изготовления больших монет и сулпы (вид украшения) использовалась специальная технология нанесения рисунка на зеркальные поверхности.
Башкирский женский костюм во всех его локальных вариантах представляет собой сложнейший ансамбль со множеством серебряных и коралловых украшений. Головные уборы обычно отличаются более яркой отделкой. Кашмау является обрядовым головным убором. Его готовили специально к свадьбе, и именно по нему можно было определить, замужем женщина или нет. Кашмау носили со дня свадьбы и до зрелого возраста, после чего его снимали, а вместо него начинали носить головной убор «тастар».