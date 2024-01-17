В Башкирии благоустроили 683 территории

С каждым годом активность жителей в решении вопросов городской среды повышается, помогают волонтеры, ведется широкая информационная кампания. В первом онлайн-голосовании, проведенном в 2021 году, приняли участие 387 тысяч жителей Башкортостана, в 2022 году — уже более 560 тысяч человек, в 2023 году — 760 тысяч человек.