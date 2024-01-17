В Башкирии благоустроили 683 территории

В Башкирии продолжается реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». За пять прошедших лет в республике удалось благоустроить 683 общественные территории. На эти цели из федерального бюджета было привлечено 6,5 млрд рублей.

Фото №1 - В Башкирии благоустроили 683 территории

Успешной реализации проектов всегда предшествует проведение общественных обсуждений, а в последние три года — электронного голосования по выбору территорий для благоустройства.

С каждым годом активность жителей в решении вопросов городской среды повышается, помогают волонтеры, ведется широкая информационная кампания. В первом онлайн-голосовании, проведенном в 2021 году, приняли участие 387 тысяч жителей Башкортостана, в 2022 году — уже более 560 тысяч человек, в 2023 году — 760 тысяч человек.

Все эти годы жители республики проявляют очень хорошую активность. Башкортостан отмечают на федеральном уровне, как одного из лидеров голосования по числу принявших участие жителей. Считаю, что только благодаря общей вовлеченности мы благоустроили сотни общественных пространств.

Ирина Голованова, министр ЖКХ РБ

В текущем году в рамках нацпроекта в регионе запланировано благоустроить еще 123 территории на общую сумму 1,2 млрд рублей.

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