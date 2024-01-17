В Башкирии благоустроили 683 территории

В Башкирии продолжается реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». За пять прошедших лет в республике удалось благоустроить 683 общественные территории. На эти цели из федерального бюджета было привлечено 6,5 млрд рублей.
Успешной реализации проектов всегда предшествует проведение общественных обсуждений, а в последние три года — электронного голосования по выбору территорий для благоустройства.
С каждым годом активность жителей в решении вопросов городской среды повышается, помогают волонтеры, ведется широкая информационная кампания. В первом онлайн-голосовании, проведенном в 2021 году, приняли участие 387 тысяч жителей Башкортостана, в 2022 году — уже более 560 тысяч человек, в 2023 году — 760 тысяч человек.
В текущем году в рамках нацпроекта в регионе запланировано благоустроить еще 123 территории на общую сумму 1,2 млрд рублей.