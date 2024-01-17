В Башкирии пенсионерам выдали браслеты-амулеты с NFC-модулем

В Башкирии стартовал проект «Браслет амулет». Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, умные аксессуары с NFC-модулем хранят в себе данные о владельце и при необходимости помогут связаться с родными.
Первыми браслеты получили пожилые жители села Николаевка Благовещенского района. браслеты-амулеты предоставляются бесплатно. Желающие могут получить его, позвонив и оставив заявку по телефону 8 800 700 29 45 (звонок бесплатный), или обратиться в госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям, оставив заявку на сайте или по телефону 8 347 272 00 24.
Добавим, что прибор не требует зарядки, он прочно держится на запястье, долговечен и не боится воды. Информация с браслета считывается с помощью любого мобильного телефона с NFC-модулем.