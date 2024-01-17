В Башкирии пенсионерам выдали браслеты-амулеты с NFC-модулем

В Башкирии стартовал проект «Браслет амулет». Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, умные аксессуары с NFC-модулем хранят в себе данные о владельце и при необходимости помогут связаться с родными.

Фото №1 - В Башкирии пенсионерам выдали браслеты-амулеты с NFC-модулем

Первыми браслеты получили пожилые жители села Николаевка Благовещенского района. браслеты-амулеты предоставляются бесплатно. Желающие могут получить его, позвонив и оставив заявку по телефону 8 800 700 29 45 (звонок бесплатный), или обратиться в госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям, оставив заявку на сайте или по телефону 8 347 272 00 24.

Браслет призван помочь при идентификации пожилых людей, у которых наблюдаются когнитивные нарушения или есть риск инсульта. Пожилой человек потеряется, он не помнит ни фамилии, ни родственников. А тут у него браслет, в котором будут заложены данные об этом человеке. Наводишь на него телефон, сразу понимаешь, кто перед тобой, звонишь по указанным контактам.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Добавим, что прибор не требует зарядки, он прочно держится на запястье, долговечен и не боится воды. Информация с браслета считывается с помощью любого мобильного телефона с NFC-модулем.

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