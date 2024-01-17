Башкирию на семейном форуме «Родные – Любимые» представит семья Махмутовых

С 19 по 23 января в рамках международной выставки-форума «Россия» в Москве состоится Всероссийский семейный форум «Родные – Любимые». Башкирию на мероприятии будет представлять семья Махмутовых из Уфимского района.
В семье трое детей, которым с детства прививаются любовь и уважение друг к другу, к близким, к Родине, к труду, к своим традициям. Махмутовы – многократные участники и победители различных конкурсов и проектов.
По информации организаторов, на форуме будет открытая программа, в которой могут поучаствовать все желающие - мастер-классы, интерактивные лекции, конкурсы, семейное катание на коньках, уличные гулянья, театрализованные постановки, авторские экскурсии, дегустации национальных блюд и ярмарки.
А также пройдет специальная закрытая программа, ее участниками станут более 1000 человек. Это семейные династии из каждого региона страны, профессиональные династии корпораций и ведомств, чьи экспозиции представлены на выставке-форуме «Россия», многодетные, молодые и приёмные семьи, потомки выдающихся российских первооткрывателей, семьи героев России и ветеранов СВО, а также семьи активистов Движения Первых.