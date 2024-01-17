Башкирию на семейном форуме «Родные – Любимые» представит семья Махмутовых

А также пройдет специальная закрытая программа, ее участниками станут более 1000 человек. Это семейные династии из каждого региона страны, профессиональные династии корпораций и ведомств, чьи экспозиции представлены на выставке-форуме «Россия», многодетные, молодые и приёмные семьи, потомки выдающихся российских первооткрывателей, семьи героев России и ветеранов СВО, а также семьи активистов Движения Первых.