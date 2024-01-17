В Башкирии произошла погоня за нетрезвым водителем

Полицейские на патрульном автомобиле с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией начали преследование автомобиля. К ним присоединились и сотрудники ОГИБДД ОМВД РФ по Дуванскому району.

36-летний мужчина за рулём легкового авто создавал аварийно-опасные ситуации. На 89 км автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит он не справился с управлением и съехал в кювет. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Выяснилось, что водитель ещё в 2022 году был привлечен к ответственности за пьяное вождение. Ему было назначено наказание в виде 9 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с вождением. Сейчас решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела.