В Башкирии произошла погоня за нетрезвым водителем

В Мечетлинском районе произошла очередная погоня за нетрезвым водителем. Подробности рассказали в ГИБДД региона.
Инспекторы заметили «Ладу Ларгус», которая передвигалась на высокой скорости. Требование сотрудников ДПС об остановке водитель проигнорировал – началась погоня.
Полицейские на патрульном автомобиле с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией начали преследование автомобиля. К ним присоединились и сотрудники ОГИБДД ОМВД РФ по Дуванскому району.
36-летний мужчина за рулём легкового авто создавал аварийно-опасные ситуации. На 89 км автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит он не справился с управлением и съехал в кювет. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе.
Выяснилось, что водитель ещё в 2022 году был привлечен к ответственности за пьяное вождение. Ему было назначено наказание в виде 9 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с вождением. Сейчас решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела.