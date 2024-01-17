Духовный наставник бойцов из Башкирии – о том, почему Алчинов* стал экстремистом
Духовный
наставник башкирских батальонов в зоне спецоперации, имам-мухтасиб мухтасибата
Баймака и Баймакского района ЦДУМ России Хамза-хазрат Хафизов уверен, что все,
что сейчас происходит с Фаилем Алчиновым*, было ожидаемо.
По
его мнению, Фаиль Алчинов* стал заложником убеждений исламских экстремистских
организаций, от которых так и не избавился.
Собственным
мнением о ситуации Хамза-хазрат поделился с информационным агентством «Башинформ».
Ситуация, в которой оказался Фаиль Алчинов*, назрела давно. Лет 7-8 назад я, когда работал в Баймакской мечети и ахуном Зауралья, предлагал Фаилю Алчинову* совместно работать над сплочением молодёжи, бороться с пьянством, развивать спорт. Вокруг нас была масса возможностей для этого. Но он отвернулся. Дело в том, что уже тогда рядом с ним были люди из исламских экстремистских организаций, запрещённых в России. Затем некоторые из них были осуждены, но тут же Фаиля Алчинова* прибрали к рукам ваххабиты. По сей день они заступаются за Фаиля Алчинова. Среди них много тех, кто бежали от мобилизации в Казахстан, Турцию, Египет, но они вернулись в Россию и продолжают заниматься своими чёрными делами. И Фаиль Алчинов* находится у них на крючке, он никуда не может уйти от них.Фаиль Алчинов* имеет хорошую машину, у него в Уфе две квартиры, он отец четверых детей, при этом нигде не работает, а содержать семью и имущество надо. Его организация нигде не зарегистрирована. Откуда деньги? Он в своё время не услышал меня, не захотел меня послушать, вёл себя высокомерно. Такая позиция и поведение Фаиля Алчинова* и привели его к приговору суда.Ваххабиты умеют очень искусно подставлять людей. Они и меня пытались завербовать. Но знаю их цели и не для того я учился шесть лет в исламском университете. Мы, как теологи, учились бороться с такими радикальными течениями.
Хамза-хазрат Хафизов, духовный наставник батальонов Башкортостана в зоне СВО, имам-мухтасиб мухтасибата Баймака и Баймакского района ЦДУМ России
Также
Хамза-хазрат высказался поп поводу ситуации в Баймаке, где состоялось заседание
суда.
А почему среди них нет интеллигенции, студентов? Там было много пожилых людей, которые подвергаются внушению. Но хочу отметить, что наш народ сильный. Скоро вернусь к своей деятельности в зоне проведения специальной военной операции, но пока нахожусь в Башкортостане, провожу встречи с людьми и вижу, что они готовы общаться и искренне желают республике процветания. И старики у нас отзывчивые и очень прогрессивные. Они активно помогают бойцам СВО и все это прекрасно знают. Представьте себе, только недавно был, когда старик попросил станок для плетения маскировочных сетей. Так что Фаиль Алчинов* и его так называемые соратники не правы во всём и то, что случилось с ним — предсказуемо и ожидаемо.
Хамза-хазрат Хафизов, духовный наставник батальонов Башкортостана в зоне СВО, имам-мухтасиб мухтасибата Баймака и Баймакского района ЦДУМ России
Добавим,
сегодня, 17 января, суд признал экстремиста Фаиля Алчинова* виновным по ч. 1
ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение
человеческого достоинства». Его приговорили к четырём годам колонии общего
режима.
Ранее
Росфинмониторингом Фаиль Алчинов* был внесен в перечень террористов и
экстремистов.
После
того, как организация «Башкорт»** была
признана экстремисткой, он продолжал преступную деятельность, разжигал межнациональную
рознь, поддерживал ВСУ и так далее.
*
— внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** - 22.05.2020 решением Верховного суда РБ организация «Башкорт» признана экстремистской организацией и ее деятельность запрещена на территории России.