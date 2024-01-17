Духовный наставник бойцов из Башкирии – о том, почему Алчинов* стал экстремистом

Ситуация, в которой оказался Фаиль Алчинов*, назрела давно. Лет 7-8 назад я, когда работал в Баймакской мечети и ахуном Зауралья, предлагал Фаилю Алчинову* совместно работать над сплочением молодёжи, бороться с пьянством, развивать спорт. Вокруг нас была масса возможностей для этого. Но он отвернулся. Дело в том, что уже тогда рядом с ним были люди из исламских экстремистских организаций, запрещённых в России. Затем некоторые из них были осуждены, но тут же Фаиля Алчинова* прибрали к рукам ваххабиты. По сей день они заступаются за Фаиля Алчинова. Среди них много тех, кто бежали от мобилизации в Казахстан, Турцию, Египет, но они вернулись в Россию и продолжают заниматься своими чёрными делами. И Фаиль Алчинов* находится у них на крючке, он никуда не может уйти от них.Фаиль Алчинов* имеет хорошую машину, у него в Уфе две квартиры, он отец четверых детей, при этом нигде не работает, а содержать семью и имущество надо. Его организация нигде не зарегистрирована. Откуда деньги? Он в своё время не услышал меня, не захотел меня послушать, вёл себя высокомерно. Такая позиция и поведение Фаиля Алчинова* и привели его к приговору суда.Ваххабиты умеют очень искусно подставлять людей. Они и меня пытались завербовать. Но знаю их цели и не для того я учился шесть лет в исламском университете. Мы, как теологи, учились бороться с такими радикальными течениями.

Хамза-хазрат Хафизов, духовный наставник батальонов Башкортостана в зоне СВО, имам-мухтасиб мухтасибата Баймака и Баймакского района ЦДУМ России