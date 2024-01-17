В Башкирии семье с сыном-инвалидом вручили ключи от квартиры

Мы обратились от имени Правительства республики к нашим застройщикам для того, чтобы помогли вам с квартирой. Один из членов Ассоциации застройщиков Башкортостана откликнулся. Вручаю ключи и поздравляю с наступившим новым годом. Трудности Вы несете с честью, настоящая мама. Желаю, чтобы в Башкортостане Вам жилось комфортно, чтобы хватило сил и возможностей для поддержки сына.

Андрей Назаров, премьер-министр Правительства РБ