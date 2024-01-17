В Башкирии семье с сыном-инвалидом вручили ключи от квартиры

Семья Турсунбаевых из Башкирии получила ключи от новой квартиры. Жилплощадь предоставил один из застройщиков республики, а ключи вручил премьер-министр Правительства Андрей Назаров. В семье воспитывается сын с тяжёлой формой ДЦП.
Альбина Турсунбаева поднимает сына Саидбека одна, живут они в деревне, в неприспособленных для ухода условиях. Регулярно парню требуется реабилитация в кардиоцентре столицы, однако, своего жилья у семьи в Уфе не было. «Это для нас очень большой подарок. Спасибо меценатам, Правительству, Вам, Андрей Геннадьевич, властям, что не забываете о нас», — благодарит Альбина Турсунбаева.