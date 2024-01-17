В Башкирии семье с сыном-инвалидом вручили ключи от квартиры

Семья Турсунбаевых из Башкирии получила ключи от новой квартиры. Жилплощадь предоставил один из застройщиков республики, а ключи вручил премьер-министр Правительства Андрей Назаров. В семье воспитывается сын с тяжёлой формой ДЦП.

Фото №1 - В Башкирии семье с сыном-инвалидом вручили ключи от квартиры

Мы обратились от имени Правительства республики к нашим застройщикам для того, чтобы помогли вам с квартирой. Один из членов Ассоциации застройщиков Башкортостана откликнулся. Вручаю ключи и поздравляю с наступившим новым годом. Трудности Вы несете с честью, настоящая мама. Желаю, чтобы в Башкортостане Вам жилось комфортно, чтобы хватило сил и возможностей для поддержки сына.

Андрей Назаров, премьер-министр Правительства РБ 

Альбина Турсунбаева поднимает сына Саидбека одна, живут они в деревне, в неприспособленных для ухода условиях. Регулярно парню требуется реабилитация в кардиоцентре столицы, однако, своего жилья у семьи в Уфе не было. «Это для нас очень большой подарок. Спасибо меценатам, Правительству, Вам, Андрей Геннадьевич, властям, что не забываете о нас», — благодарит Альбина Турсунбаева.

Напомню, по решению Главы Башкортостана Радия Хабирова 2024 год в республике станет Годом заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья. Башкортостан всегда славился неравнодушными людьми, которым не чужды проблемы и тяготы других. От имени Правительства республики и от себя лично искренне благодарю застройщика за столь неравнодушное отношение к тем, кто сегодня наиболее нуждается в помощи.

Андрей Назаров, премьер-министр Правительства РБ 
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