Приговор Алчинову* - на руку разжигателям межнациональной розни в стране

Такое мнение высказал сопредседатель Народного фронта в Башкирии Шамиль Валеев по поводу приговора, который вынесен сегодня Фаилю Алчинову*. Общественник уверен, что недруги России готовы использовать этот приговор как повод для разжигания межнациональной розни в стране.

Фото №1 - Приговор Алчинову* - на руку разжигателям межнациональной розни в стране

Для нас для всех кроме общей нашей страны, Российской Федерации, другой Родины нет. Любые эмоциональные действия, похожие на протестные акции, в условиях прямого противостояния с Западом — это повод для геополитических противников имитировать через пиар-инструменты «бунт в национальных окраинах». «Развалом» России наши соседи по планете увлечены не первый век, но у нас есть иммунитет от национализма и шовинизма — единство, стойкость, сплочённость и дружба. Те, кто затеял раскачать простых доверчивых людей «выйти на мороз», подставили и республику, и страну, и сограждан.

Шамиль Валеев, сопредседатель Народного фронта в Башкирии

Напомним, ранее Росфинмониторинг внес Фаиля Алчинова* в перечень террористов и экстремистов. Кроме того, после того как организацию «Башкорт»** признали экстремистской, он продолжал свою преступную деятельность, потворствовал разжиганию межнациональной розни, поддерживал ВСУ.

* - внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** - 22.05.2020 решением Верховного суда РБ организация «Башкорт» признана экстремистской организацией и ее деятельность запрещена на территории России.

Фото: ИА «Башинформ»

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