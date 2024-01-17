Приговор Алчинову* - на руку разжигателям межнациональной розни в стране

Такое мнение высказал сопредседатель Народного фронта в Башкирии Шамиль Валеев по поводу приговора, который вынесен сегодня Фаилю Алчинову*. Общественник уверен, что недруги России готовы использовать этот приговор как повод для разжигания межнациональной розни в стране.
Напомним, ранее Росфинмониторинг внес Фаиля Алчинова* в перечень террористов и экстремистов. Кроме того, после того как организацию «Башкорт»** признали экстремистской, он продолжал свою преступную деятельность, потворствовал разжиганию межнациональной розни, поддерживал ВСУ.
* - внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** - 22.05.2020 решением Верховного суда РБ организация «Башкорт» признана экстремистской организацией и ее деятельность запрещена на территории России.
Фото: ИА «Башинформ»