Приговор Алчинову* - на руку разжигателям межнациональной розни в стране

Для нас для всех кроме общей нашей страны, Российской Федерации, другой Родины нет. Любые эмоциональные действия, похожие на протестные акции, в условиях прямого противостояния с Западом — это повод для геополитических противников имитировать через пиар-инструменты «бунт в национальных окраинах». «Развалом» России наши соседи по планете увлечены не первый век, но у нас есть иммунитет от национализма и шовинизма — единство, стойкость, сплочённость и дружба. Те, кто затеял раскачать простых доверчивых людей «выйти на мороз», подставили и республику, и страну, и сограждан.

Шамиль Валеев, сопредседатель Народного фронта в Башкирии