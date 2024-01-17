«Заслуженный приговор»: эксперт высказался о преступной деятельности Алчинова*

Приговор, который вынес суд Фаилю Алчинову*, можно назвать закономерным итогом его противоправной деятельности. Таково мнение директора Центра гуманитарных исследований Министерства культуры Башкирии Марата Марданова.
Напомним, сегодня, 17 января, суд признал экстремиста Фаиля Алчинова* виновным по ч. 1 ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Его приговорили к четырём годам колонии общего режима.
Ранее Росфинмониторинг внес Фаиля Алчинова* в перечень террористов и экстремистов. После того, как организация «Башкорт»** была признана экстремисткой, он продолжал свою преступную деятельность, разжигал межнациональную рознь, поддерживал ВСУ, потворствовал разрушению целостности России.
* - внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** - 22.05.2020 решением Верховного суда РБ организация «Башкорт» признана экстремистской организацией и ее деятельность запрещена на территории России.
Фото: ИА «Башинформ»