«Заслуженный приговор»: эксперт высказался о преступной деятельности Алчинова*

Исход этого дела был ожидаем: человек, выбравший противозаконный путь, получил заслуженный приговор. Фаиль Алчинов* преступил черту и это было его решение. Ранее он уже привлекался к административной ответственности. Фактически это было предупреждение, вменяемый человек на его месте должен был бы остановиться, однако он этого не сделал и упорно шел дальше. Это говорит также о том, что Алчинов* имеет единомышленников за рубежом, они нацеливают его на противодействие специальной военной операции, разжигание межнациональной розни и сепаратистских настроений в многонациональной Башкирии. Обществу важно искоренить такие проявления, напротив, мы должны сплотиться вокруг Главы региона и президента, противодействовать деструктивной деятельности, которая координируется из-за рубежа, чтобы дестабилизировать ситуацию в нашей стране.

Марат Марданов, директор Центра гуманитарных исследований минкультуры Башкирии