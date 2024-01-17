«Заслуженный приговор»: эксперт высказался о преступной деятельности Алчинова*

Приговор, который вынес суд Фаилю Алчинову*, можно назвать закономерным итогом его противоправной деятельности. Таково мнение директора Центра гуманитарных исследований Министерства культуры Башкирии Марата Марданова.

Фото №1 - «Заслуженный приговор»: эксперт высказался о преступной деятельности Алчинова*

Исход этого дела был ожидаем: человек, выбравший противозаконный путь, получил заслуженный приговор. Фаиль Алчинов* преступил черту и это было его решение. Ранее он уже привлекался к административной ответственности. Фактически это было предупреждение, вменяемый человек на его месте должен был бы остановиться, однако он этого не сделал и упорно шел дальше. Это говорит также о том, что Алчинов* имеет единомышленников за рубежом, они нацеливают его на противодействие специальной военной операции, разжигание межнациональной розни и сепаратистских настроений в многонациональной Башкирии. Обществу важно искоренить такие проявления, напротив, мы должны сплотиться вокруг Главы региона и президента, противодействовать деструктивной деятельности, которая координируется из-за рубежа, чтобы дестабилизировать ситуацию в нашей стране.

Марат Марданов, директор Центра гуманитарных исследований минкультуры Башкирии

Напомним, сегодня, 17 января, суд признал экстремиста Фаиля Алчинова* виновным по ч. 1 ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Его приговорили к четырём годам колонии общего режима.

Ранее Росфинмониторинг внес Фаиля Алчинова* в перечень террористов и экстремистов. После того, как организация «Башкорт»**  была признана экстремисткой, он продолжал свою преступную деятельность, разжигал межнациональную рознь, поддерживал ВСУ, потворствовал разрушению целостности России.  

* - внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** - 22.05.2020 решением Верховного суда РБ организация «Башкорт» признана экстремистской организацией и ее деятельность запрещена на территории России.

Фото: ИА «Башинформ»

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