Метель и плохая видимость: на Башкирию обрушилась непогода

Метель, порывы ветра до 18 метров в секунду. МЧС призывает жителей республики быть внимательными и осторожными. Из-за непогоды в разных районах перекрыли дороги. Временное ограничение для автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта ввели на трассе М-5 «Урал» на участке от села Буздяк до транспортной развязки в Уфу на 1456-м километре.

Ограничения и на дороге Р-240 от Стерлитамака до Мелеуза. А вот на федеральной трассе М-7 «Волга» от границы с Татарстаном до Кушнаренково движение закрыли для всех транспортных средств. Причина та же – низовая метель, сильный ветер, ограничение видимости.