В Уфе прошел брифинг с военнослужащей медроты им. Давлетова

«Луна» оказывает помощь раненым бойцам как в госпитале, так и с выездом на передовую. В прямом эфире боец рассказала об этом и ответила на другие вопросы о себе и своей службе. «Луна» отметила, что поддержка из дома очень важна для тех, кто сейчас находится в зоне СВО, и поблагодарила руководство и жителей республики, которые оказывают большую помощь в обеспечении необходимым для комфортной службы.