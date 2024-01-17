Юлай Муратов прокомментировал приговор экстремисту Фаилю Алчинову*

Сегодня
экстремисту Фаилю Алчинову* суд вынес приговор по ч. 1 ст. 282 УК РФ
«Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»
и приговорил его к 4 годам лишения свободы. Он будет нести наказание в колонии общего
режима.
Председатель
региональной общественной организации «Морское собрание Республики
Башкортостан» Юлай Муратов с сожалением отметил, что события, которые сегодня
происходят в Башкирии, удивляют и огорчают.
Страна находится в процессе выполнения специальной военной операции, сражается, по сути, против 54 стран Запада, направивших свою мощь на поддержку украинского режима, а эти молодые ребята в Баймаке пытаются раскачать ситуацию изнутри, устраивают беспорядки. Даже поверхностно смотря некоторые СМИ и телеграм-каналы, можно проследить, что процесс управляется с Запада. На месте заблокированных ресурсов тут же открываются новые, ведется инструктаж, как действовать в подобных случаях и какие лозунги озвучивать на сходах. Лидерами подобных митингов, как правило, выступают пантюркистские движения. Это курируется радикальными националистическими и ваххабитскими организациями, причем они хитро прикрываются экологической повесткой. Часть лидеров таких организаций сегодня сбежала из страны и пытаются руководить сторонниками удаленно. Думаю, 90% людей на митинге не понимают, для чего их туда собрали и какие цели преследуют активисты — народ-то приходит туда с искренней целью защищать природу, но фактически процессом заправляют ультраэкстремисты, желающие разложить Россию изнутри.
Юлай Муратов, председатель региональной общественной организации «Морское собрание Республики Башкортостан»
Также
Муратов подчеркнул, что радикалы стали проявлять активность осенью прошлого
года, когда стало ясно, что заявленное контрнаступление ВСУ потерпело поражение.
Запад устал от СВО, шансов на поддержку Украины все меньше, поэтому теперь они делают ставку на идеологическое разложение нашей страны и разрушение логистики в тылу. Это видно по Белгороду, по Курску, по Воронежу, где происходят обстрелы и диверсии. К сожалению, провал по работе с молодежью в 90-е годы теперь приносит свои горькие плоды. Нам необходимо повышать информированность людей. Конечно, отсутствие экологических проблем Зауралья никто не отрицает, они накапливались в течение многих лет, но Глава Башкирии и власти региона стараются вкладывать инвестиции в развитие территории, привлекать средства и решать вопросы.
Юлай Муратов, председатель региональной общественной организации «Морское собрание Республики Башкортостан»
Добавим,
Алчинов* внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. После
того как организацию «Башкорт»** признали экстремистской, он продолжал свою
преступную деятельность, потворствовал разжиганию межнациональной розни,
поддерживал ВСУ.
*
— внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
**
— 22.05.2020 решением Верховного суда РБ организация «Башкорт» признана
экстремистской организацией и ее деятельность запрещена на территории России.