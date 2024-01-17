Юлай Муратов прокомментировал приговор экстремисту Фаилю Алчинову*

Страна находится в процессе выполнения специальной военной операции, сражается, по сути, против 54 стран Запада, направивших свою мощь на поддержку украинского режима, а эти молодые ребята в Баймаке пытаются раскачать ситуацию изнутри, устраивают беспорядки. Даже поверхностно смотря некоторые СМИ и телеграм-каналы, можно проследить, что процесс управляется с Запада. На месте заблокированных ресурсов тут же открываются новые, ведется инструктаж, как действовать в подобных случаях и какие лозунги озвучивать на сходах. Лидерами подобных митингов, как правило, выступают пантюркистские движения. Это курируется радикальными националистическими и ваххабитскими организациями, причем они хитро прикрываются экологической повесткой. Часть лидеров таких организаций сегодня сбежала из страны и пытаются руководить сторонниками удаленно. Думаю, 90% людей на митинге не понимают, для чего их туда собрали и какие цели преследуют активисты — народ-то приходит туда с искренней целью защищать природу, но фактически процессом заправляют ультраэкстремисты, желающие разложить Россию изнутри.

Юлай Муратов, председатель региональной общественной организации «Морское собрание Республики Башкортостан»