В Башкирии закрыли 16 участков дорог

В Башкирии бушует метель и непогода. Из-за ненастья в регионе закрыли 16 участков дорог. Общая протяженность перекрытия составила 1101 км.

Фото №1 - В Башкирии закрыли 16 участков дорог

Развернуты три мобильных пункта обогрева (в Туймазинском районе, на трассе М-5 «Урал» 1306 км, в Мелеузовском районе, на трассе Р-240 198 км и в Иглинском районе, на трассе М-5 «Урал» 1509 км.

Из шести участков дорог федерального значения, полностью перекрыто для всех видов транспорта движение на 5 участках:

— М-5 «Урал» (Буздякский, Благоварский, Чишминский, Уфимский, Туймазинский и Буздякский район);

— М-7 «Волга» (Кушнаренковский, Чекмагушевский и Илишевский районы);

— Р-240 «Уфа-Оренбург» (Уфимский, Кармаскалинский, Аургазинский, Стерлитамакский, Мелеузовский и Куюргазинский районы).

Также 1 участок для пассажирских и большегрузных автотранспортных средств:

— Западный обход Уфы на трассе Р-240 «Уфа-Оренбург» в Уфимском районе.

— 10 участков на автомобильных дорогах регионального и муниципального значения:

— Бирск-Тастуба-Сатка (Бирский, Мишкинский, Караидельский, Дуванский и Кигинский районы);

— Агиртамак-Кандры (Туймазинский район);

— Бедеево Поляна-Ахлыстино (Благовещенский район);

— Ахлыстино-Турушла (Благовещенский район);

— Благовещенск-Волково (Благовещенский район);

— Шаран-Тюменяк (Туймазинский и Шаранский район);

— Московка-Япрыково-Туймазы (Туймазинский район);

— Октябрьский-Туймазы (Туймазинский район);

— Октябрьский-Ермекеево (Туймазинский и Ермекеевский районы)

— Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы (Туймазинский и Белебеевский районы).

7eget
Акции БСТ