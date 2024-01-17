В Башкирии закрыли 16 участков дорог

В Башкирии бушует метель и непогода. Из-за ненастья в регионе закрыли 16 участков дорог. Общая протяженность перекрытия составила 1101 км.
Развернуты три мобильных пункта обогрева (в Туймазинском районе, на трассе М-5 «Урал» 1306 км, в Мелеузовском районе, на трассе Р-240 198 км и в Иглинском районе, на трассе М-5 «Урал» 1509 км.
Из шести участков дорог федерального значения, полностью перекрыто для всех видов транспорта движение на 5 участках:
— М-5 «Урал» (Буздякский, Благоварский, Чишминский, Уфимский, Туймазинский и Буздякский район);
— М-7 «Волга» (Кушнаренковский, Чекмагушевский и Илишевский районы);
— Р-240 «Уфа-Оренбург» (Уфимский, Кармаскалинский, Аургазинский, Стерлитамакский, Мелеузовский и Куюргазинский районы).
Также 1 участок для пассажирских и большегрузных автотранспортных средств:
— Западный обход Уфы на трассе Р-240 «Уфа-Оренбург» в Уфимском районе.
— 10 участков на автомобильных дорогах регионального и муниципального значения:
— Бирск-Тастуба-Сатка (Бирский, Мишкинский, Караидельский, Дуванский и Кигинский районы);
— Агиртамак-Кандры (Туймазинский район);
— Бедеево Поляна-Ахлыстино (Благовещенский район);
— Ахлыстино-Турушла (Благовещенский район);
— Благовещенск-Волково (Благовещенский район);
— Шаран-Тюменяк (Туймазинский и Шаранский район);
— Московка-Япрыково-Туймазы (Туймазинский район);
— Октябрьский-Туймазы (Туймазинский район);
— Октябрьский-Ермекеево (Туймазинский и Ермекеевский районы)
— Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы (Туймазинский и Белебеевский районы).