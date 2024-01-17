В Уфе расчистку снега ведут 400 единиц техники

В Уфе коммунальные службы борются с последствиями непогоды. Так, 17 января на уборку улиц вышли 378 сотрудников и 270 единиц техники.
По линии УЖХ районов – 85 единиц техники и 518 дворников, дополнительно привлечены более 70 рабочих иных специальностей. По прочим УК и ТСЖ – 67 единиц техники и 445 дворников.
Особое внимание уделяется расчистке улично-дорожной сети. Сначала убираются главные магистрали, а после – второстепенные дороги. Коммунальщики «открывают» радиусы поворотов и парковочные карманы, обрабатывают противогололедными материалами мосты и путепроводы, сложные участки дорог.
После 20:00 городские службы перейдут на усиленный режим работы.