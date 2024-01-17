В Уфе прошел кубок Башкирии по воздушно-силовой акробатике

В Уфе состоялся открытый кубок Республики Башкортостан по воздушно-силовой акробатике. Всего в соревнованиях принимали участие 66 спортсменок из Уфы, Туймазов и Стерлитамака. Были начинающие, любители, а также профессионалы. Турнир уже в четвёртый раз прошёл в уфимском центре «Крылья неба».

Валерия Прудникова занимается спортивным пилоном уже четыре года. К соревнованиям она готовилась долго, ведь в программе было несколько выступлений. Одно из них – в дуэте, что сложнее для спортсменки, второе – сольное. В этот раз Валерия выступала в образе лебедя.

Мы принимаем участие с тренером, мы смотрим элементы по баллам и критериям, если они подходят, мы делаем, потом я отрабатываю их и подбираем музыку. Валерия Прудникова, победительница соревнований

А вот Кристина Дрыгина может отнести себя к начинающим. В пилоне девочка пока полгода, но этот необычный вид спорта ей очень нравится – и добрые подружки, и мудрый тренер, и сами элементы. Тем более соревнования проходят в дружеской атмосфере, каждая спортсменка поддерживает своих конкурентов.

Я старалась себя не пугать, что у меня всё не получится, настраивала себя только на хорошее, я к нему готовилась недели две. Кристина Дрыгина, победительница соревнований

Направление спортивного пилона хорошо развито в Стерлитамаке. На соревнования спортсменки из студии «Софит» приехали в составе 14 человек. На протяжении уже шести лет в Стерлитамаке готовят спортсменок по воздушно-силовой акробатике. Достижения тоже есть, например, победы на всероссийских соревнованиях.

Родители предвзято относятся к такой дисциплине, как спортивный пилон, к сожалению, хотя это очень крутой вид спорта, я рекомендую всем. Также сейчас у нас в студии воздушные полотна, все больше девочек идут туда. Александра Филоненко, руководитель студии воздушно-силовой акробатики «Софит»

В этом году на соревнованиях были и дебютантки – девочки от четырёх лет, они сдавали нормативы на полу, без снарядов. Также прошли соревнования на воздушных полотнах и кольцах.

У нас хорошая динамика к росту участников каждый год, каждый год их больше и больше, это показатель, что вид спорта интересен людям, значит, что им хотят заниматься. Анастасия Ульчева, основатель и руководитель спортивного центра воздушной акробатики «Крылья неба»