В Уфе прошел кубок Башкирии по воздушно-силовой акробатике

В Уфе состоялся открытый кубок Республики Башкортостан по воздушно-силовой акробатике. Всего в соревнованиях принимали участие 66 спортсменок из Уфы, Туймазов и Стерлитамака. Были начинающие, любители, а также профессионалы. Турнир уже в четвёртый раз прошёл в уфимском центре «Крылья неба».
Валерия Прудникова занимается спортивным пилоном уже четыре года. К соревнованиям она готовилась долго, ведь в программе было несколько выступлений. Одно из них – в дуэте, что сложнее для спортсменки, второе – сольное. В этот раз Валерия выступала в образе лебедя.
А вот Кристина Дрыгина может отнести себя к начинающим. В пилоне девочка пока полгода, но этот необычный вид спорта ей очень нравится – и добрые подружки, и мудрый тренер, и сами элементы. Тем более соревнования проходят в дружеской атмосфере, каждая спортсменка поддерживает своих конкурентов.
Направление спортивного пилона хорошо развито в Стерлитамаке. На соревнования спортсменки из студии «Софит» приехали в составе 14 человек. На протяжении уже шести лет в Стерлитамаке готовят спортсменок по воздушно-силовой акробатике. Достижения тоже есть, например, победы на всероссийских соревнованиях.
В этом году на соревнованиях были и дебютантки – девочки от четырёх лет, они сдавали нормативы на полу, без снарядов. Также прошли соревнования на воздушных полотнах и кольцах.
Сейчас в «Крыльях неба» тренируются 150 спортсменок. С этого года в столице нашей республики планируют проводить летние сборы, кроме того, пройдёт чемпионат Башкортостана. Для Уфы эти соревнования станут первыми масштабными по воздушной акробатике – планируется участие около 300 спортсменок со всего региона.