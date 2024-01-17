Бойцы батальона им. Шаймуратова высказались о приговоре Фаилю Алчинову*

За разжигание национальной розни. Сегодня Баймакский суд приговорил Фаиля Алчинова* к четырем годам колонии. Суд признал его виновным по 282-й статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Напомним, накануне Росфинмониторинг внес Алчинова* в список экстремистов.
Уроженец села Юлдыбаево, член башкирских националистических организаций, последняя из которых – движение «Башкорт»**. Ее признали экстремистской в 2020 году, но даже после этого Алчинов* принимал участие в митингах и протестах. Уголовное дело возбудили осенью прошлого года. Сообщается, что Алчинов* разжигал межнациональную рознь, поддерживал вооруженные силы Украины, совместно с экстремистами, скрывающимися за рубежом, вел работу, направленную на разрушение целостности страны. Добавим, что планомерную работу по борьбе с националистическими и экстремистскими элементами в республике Глава Башкортостана начал практически сразу, как возглавил регион.
Свою позицию по делу Алчинова* выразили многие общественники, а также участники СВО. Бойцы записали обращение, в котором высказались против деятельности экстремистов.
* – включен в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.
** – 22.05.2020 г. решением Верховного суда РБ организация «Башкорт» признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории России.