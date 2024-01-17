Бойцы батальона им. Шаймуратова высказались о приговоре Фаилю Алчинову*

Пока мы находимся здесь, на передовой, эти предатели и их коллаборационисты мутят воду в нашей родной республике и открывают рот против Радия Хабирова. Глава республики Радий Фаритович всегда со своим народом, а его поддержка наших ребят на СВО говорит о том, что он там, где нашим пацанам наиболее тяжко. Никто из губернаторов не поддерживает своих ребят так, как Радий Фаритович. Мы, шаймуратовцы, призываем всех жителей республики осудить Фаиля Алчинова* и выразить ему презрение. Враги России должны быть наказаны, а все их грехи могут быть смыты только кровью.

Военнослужащие батальона имени Минигали Шаймуратова