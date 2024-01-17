Бойцы батальона им. Шаймуратова высказались о приговоре Фаилю Алчинову*

За разжигание национальной розни. Сегодня Баймакский суд приговорил Фаиля Алчинова* к четырем годам колонии. Суд признал его виновным по 282-й статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Напомним, накануне Росфинмониторинг внес Алчинова* в список экстремистов.

Уроженец села Юлдыбаево, член башкирских националистических организаций, последняя из которых – движение «Башкорт»**. Ее признали экстремистской в 2020 году, но даже после этого Алчинов* принимал участие в митингах и протестах. Уголовное дело возбудили осенью прошлого года. Сообщается, что Алчинов* разжигал межнациональную рознь, поддерживал вооруженные силы Украины, совместно с экстремистами, скрывающимися за рубежом, вел работу, направленную на разрушение целостности страны. Добавим, что планомерную работу по борьбе с националистическими и экстремистскими элементами в республике Глава Башкортостана начал практически сразу, как возглавил регион.

Мы живем большой многонациональной дружной семьей в нашей республике. И с теми людьми, которые проповедуют шовинизм и практически скатываются к расизму, нам не по пути. Более того, хочу сказать, что в рамках своих полномочий к этим явлениям и к этим людям я буду просто беспощаден.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Свою позицию по делу Алчинова* выразили многие общественники, а также участники СВО. Бойцы записали обращение, в котором высказались против деятельности экстремистов.

Фото №1 - Бойцы батальона им. Шаймуратова высказались о приговоре Фаилю Алчинову*

Пока мы находимся здесь, на передовой, эти предатели и их коллаборационисты мутят воду в нашей родной республике и открывают рот против Радия Хабирова. Глава республики Радий Фаритович всегда со своим народом, а его поддержка наших ребят на СВО говорит о том, что он там, где нашим пацанам наиболее тяжко. Никто из губернаторов не поддерживает своих ребят так, как Радий Фаритович. Мы, шаймуратовцы, призываем всех жителей республики осудить Фаиля Алчинова* и выразить ему презрение. Враги России должны быть наказаны, а все их грехи могут быть смыты только кровью.

Военнослужащие батальона имени Минигали Шаймуратова

* – включен в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.

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** – 22.05.2020 г. решением Верховного суда РБ организация «Башкорт» признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории России.

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