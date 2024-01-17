В Башкирии прошли рождественские гуляния в селе Красный Яр

Реконструкция рождественских гуляний прошла в селе Красный Яр Уфимского района. Школьники и студенты Уфимского университета науки и технологий приняли участие в импровизации Коляды, где воссоздавали наряды и обычаи проведения зимнего праздника. Также студенты провели фольклорно-исследовательскую работу в рамках реализации культурно-образовательного проекта «Русская песня как инструмент сохранения языковой культуры» на грант Фонда Главы Республики Башкортостан.

У каждого своя роль. Старец в лохмотьях, коза, рогатый чёрт и другая фольклорная нечисть. С песнями и плясками ряженая молодежь вышла на Коляду в одном из старейших русских сёл республики, чтобы воссоздать и сохранить эту давнюю традицию рождественских гуляний.

Колядки были важной частью древнего фольклора. Обряд был связан с подношением подарков. Хозяева дома угощали ряженых блинами, лепешками, пирогами, сладостями, а в ответ получали пожелания благополучия.

Ещё одним символом стала звезда ручной работы, олицетворяющая восходящее солнце. В селе Красный Яр, история которого насчитывает более 400 лет, традиции православных обрядов и песен берегут и передают из поколения в поколение. Именно сюда приехали студенты УУНиТ в научную экспедицию, чтобы вместе с народными коллективами «Ивушка» и «Кудринки» стать участниками весёлой импровизации. В репертуаре фольклорного ансамбля «Ивушка» более 100 русских народных песен. В каждой сохранён оригинальный мотив, который веками исполняли в этой местности. В коллективе восемь женщин, младшей из которых 52 года, а самой старшей 82. Именно Лидия Скорнякова сейчас является главным хранителем оригинального исполнения старинных напевов.