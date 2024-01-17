В Башкирии прошли рождественские гуляния в селе Красный Яр

Реконструкция рождественских гуляний прошла в селе Красный Яр Уфимского района. Школьники и студенты Уфимского университета науки и технологий приняли участие в импровизации Коляды, где воссоздавали наряды и обычаи проведения зимнего праздника. Также студенты провели фольклорно-исследовательскую работу в рамках реализации культурно-образовательного проекта «Русская песня как инструмент сохранения языковой культуры» на грант Фонда Главы Республики Башкортостан.
У каждого своя роль. Старец в лохмотьях, коза, рогатый чёрт и другая фольклорная нечисть. С песнями и плясками ряженая молодежь вышла на Коляду в одном из старейших русских сёл республики, чтобы воссоздать и сохранить эту давнюю традицию рождественских гуляний.
Колядки были важной частью древнего фольклора. Обряд был связан с подношением подарков. Хозяева дома угощали ряженых блинами, лепешками, пирогами, сладостями, а в ответ получали пожелания благополучия.
Ещё одним символом стала звезда ручной работы, олицетворяющая восходящее солнце. В селе Красный Яр, история которого насчитывает более 400 лет, традиции православных обрядов и песен берегут и передают из поколения в поколение. Именно сюда приехали студенты УУНиТ в научную экспедицию, чтобы вместе с народными коллективами «Ивушка» и «Кудринки» стать участниками весёлой импровизации. В репертуаре фольклорного ансамбля «Ивушка» более 100 русских народных песен. В каждой сохранён оригинальный мотив, который веками исполняли в этой местности. В коллективе восемь женщин, младшей из которых 52 года, а самой старшей 82. Именно Лидия Скорнякова сейчас является главным хранителем оригинального исполнения старинных напевов.
Участницы ансамбля провели со студентами исследовательскую работу в рамках проекта «Русская песня как инструмент сохранения языковой культуры» на грант Фонда Главы Республики Башкортостан. Рассказали об уникальности колядного обряда, его значимости. Все услышанное ребята записывали на бумаге. Эти черновики лягут в основу научных статей, где навсегда сохранится память о традициях и обрядах русского народа в Башкортостане.