МЧС Башкирии призывает жителей быть осторожными из-за непогоды

Метель, порывы ветра до 18 метров в секунду. МЧС призывает жителей республики быть внимательными и осторожными. Из-за непогоды в разных районах перекрыли дороги. Временное ограничение для автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта ввели на трассе М-5 «Урал» на участке от села Буздяк до транспортной развязки в Уфу на 1456-м километре.

Ограничения и на дороге Р-240 от Стерлитамака до Мелеуза. На федеральной трассе М-7 «Волга» от границы с Татарстаном до Кушнаренково движение закрывали для всех транспортных средств. Причина та же – низовая метель, сильный ветер, ограничение видимости. Всего в Башкортостане перекрыто 16 участков дорог, из них треть на федеральных трассах.

На всех трассах работает 80 оперативных групп МЧС России. Развернуты мобильные пункты обогрева. Задействована аэромобильная спасательная группировка, применяется спецтранспорт и снегоходы. Непростая ситуация и в уфимском аэропорту.