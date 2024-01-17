В Уфе снегоплавильные пункты помогают бороться с последствиями метели

Холодный фронт, накрывший республику, стал причиной разбушевавшейся метели. Порывы ветра достигали 22 метров в секунду, видимость составляла менее 500 метров. Однако осадки небольшие, говорят синоптики, до одного миллиметра. Но их хватило, чтобы Уфа встала в 10-балльных пробках. При этом коммунальщики борются с непогодой в усиленном режиме. Поток загруженных снегом КАМАЗов не прекращается на пути в полигоны и снегоплавильные пункты.

Часть снега привозят в «плавилку» на Сагита Агиша. Здесь для топки не применяют ни газ, ни электричество. Задействованы только тёплая сточная вода и коллекторная система.

В пять «ванн» загружают снег, на нескольких фильтрах оседает мусор. А получившаяся талая вода утекает в канализацию на очистные сооружения.

Пункт принимает 1200 кубометров снега в сутки, что значительно упрощает уборку коммунальным службам. Не нужно выезжать далеко за пределы населённого пункта.

Завод находится в южной части города. Сюда едет техника из четырёх районов Уфы. Здесь работают круглые сутки. Почти за два месяца расплавили 40 тыс. кубов снега.

С самого утра погода заставляет работать в усиленном режиме и коммунальщиков разных городов и районов Башкортостана. В первую очередь расчищают проезжую часть и дороги на центральных улицах, подходы к объектам социальной сферы и остановочные площадки. В республике в прошлом году закупили новую коммунальную технику. Более 200 единиц. И это только на борьбу со снежной стихией.