В Башкирии продолжает действовать программа поддержки лёгкой промышленности

Нехватка кадров заставляет предприятия обращаться к помощи автоматизированных комплексов. Приобрести оборудование сейчас удаётся благодаря региональной мере поддержки лёгкой промышленности. Она действует уже четвёртый год. Такой программой может похвастаться не каждый регион. И она уже дала свои плоды. В прошлом году республика вошла в число субъектов России, где лёгкая промышленность растёт наибольшими темпами.

У этого работника рука не дрогнет. Да и выполнять может несколько задач. Станок сделает декоративную вышивку согласно заданной программе, простегает и вырежет без ножниц. Предпочитает лазер. Процесс контролирует оператор.

Швеям остаётся лишь собрать готовые части в единое целое. «Алькаир» одевает медиков по всей стране. Недавно отправили очередную партию в центр экстренной и радиационной медицины МЧС России. Да и сами в республике видят труды своей работы в деле.

Вышивкой на фабрике тоже занимаются автоматы. Эта нашивка будет знакома многим. Именно «Алькаир» отшивает форму для работников Центра детского и диетического питания, что отвечает за школьную еду. В арсенале предприятия за прошлый год появились ещё несколько автоматических комплексов, каждый из которых заменяет до пяти работников. И это не победа роботов над человеческим трудом, а возможность для предприятия продолжить работу в период кадрового голода.

Региональная программа поддержки лёгкой промышленности работает в республике с 2020 года. Компании могут получить субсидии на возмещение части затрат для приобретения оборудования, материалов и реализации доходогенерирующих проектов. Осенью прошлого года «Алькаир» стал участником форума-выставки «Легпром». Предприятие – яркий пример работы программы поддержки.

Основной костяк швей – это ещё поколение специалистов известных когда-то фабрик «Мир», «8 марта» – предприятий, не переживших девяностые и нулевые. Сейчас те же работники поднимают лёгкую промышленность.