В Москве стартовала Неделя народного творчества «Живые традиции Башкортостана»

Она проходит в рамках международной выставки «Россия». Каждый день недели будет посвящен определенной теме, например, национальному костюму. Так, космолет украсил женский башкирский головной убор кашмау. Вокруг расположились зоны различных активностей, где центральное место занимает сундук с семейными реликвиями.