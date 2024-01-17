Футбольный клуб «Уфа» продолжает первые учебно-тренировочные сборы

Наша команда работает в центре республиканского детско-юношеского футбола, что находится около стадиона «Нефтяник». Тренировки проходят дважды в день – утром занятие в футбольном манеже, вечером – в тренажёрном зале на базе центра спортивной подготовки имени Римы Баталовой.
Каждая тренировка ФК «Уфа» начинается с обязательной разминки и профилактики травматизма. Следом упражнения, направленные на координацию и технику. А дальше перед тяжелой работой тренеры провели эстафету. Четыре команды соревновались друг с другом в мини-играх с мячами и конусами.
Самое тяжелое для футболистов на первых сборах – беговая работа, однако без этого никак. Нужно набирать кондиции, ведь у команды был почти двухмесячный отпуск. Впрочем, во время него парни тренировались по специальной программе.
Футболисты поиграли в квадраты, направленные на оборонительные и атакующие действия, а также сыграли в формате 8х8 в трёх зонах. На тренировке никто не жалел товарищей по команде, ноги от стыков никто не убирал, а скорости для начала января были действительно высокие.
Вратари в первой части тренировки работают отдельно, а затем присоединяются к команде. После занятия нужно привести мышцы в порядок.
На сборах «Уфы» есть несколько молодых ребят из академии 2005 и 2006 годов рождения. В первой части сезона местные футболисты получали немало шансов. Нападающий Данил Ахатов готов раскрыться весной, ведь все условия для проведения качественных сборов есть.
На первом сборе ФК «Уфа» проведёт три контрольных матча – 19 января против «Беркута», 20 января – против «Уфы-молодёжной», а 24 января состоится встреча с ашинским «Металлургом».