Футбольный клуб «Уфа» продолжает первые учебно-тренировочные сборы

Наша команда работает в центре республиканского детско-юношеского футбола, что находится около стадиона «Нефтяник». Тренировки проходят дважды в день – утром занятие в футбольном манеже, вечером – в тренажёрном зале на базе центра спортивной подготовки имени Римы Баталовой.

Каждая тренировка ФК «Уфа» начинается с обязательной разминки и профилактики травматизма. Следом упражнения, направленные на координацию и технику. А дальше перед тяжелой работой тренеры провели эстафету. Четыре команды соревновались друг с другом в мини-играх с мячами и конусами.

Соскучились по этим эмоциям соревновательным, каждая тренировка, надеюсь, так и будет продолжаться на максимальных скоростях, на эмоциях, это только радует. Александр Теняев, защитник ФК «Уфа»

Самое тяжелое для футболистов на первых сборах – беговая работа, однако без этого никак. Нужно набирать кондиции, ведь у команды был почти двухмесячный отпуск. Впрочем, во время него парни тренировались по специальной программе.

Приехали все в форме, все молодцы, занимались, тренировки даются тяжеловато, бега, проверки, выносливость, с каждой тренировкой всё лучше, будем прибавлять лучше. Александр Григорьев, полузащитник ФК «Уфа»

Футболисты поиграли в квадраты, направленные на оборонительные и атакующие действия, а также сыграли в формате 8х8 в трёх зонах. На тренировке никто не жалел товарищей по команде, ноги от стыков никто не убирал, а скорости для начала января были действительно высокие.

В головах каждого: если мы тут уступим, то мы и в игре уступим, поэтому что в первой части так было в тренировках, что сейчас – мы ничего не поменяли. Илья Молтенинов, нападающий ФК «Уфа»

Вратари в первой части тренировки работают отдельно, а затем присоединяются к команде. После занятия нужно привести мышцы в порядок.

Для этого существует втягивающий сбор, чтобы не сразу с места в карьер. Затем второй и третий сбор. Дальше набрать функциональные качества и уже ближе к чемпионату выйти на максимум. Олег Баклов, вратарь ФК «Уфа»

На сборах «Уфы» есть несколько молодых ребят из академии 2005 и 2006 годов рождения. В первой части сезона местные футболисты получали немало шансов. Нападающий Данил Ахатов готов раскрыться весной, ведь все условия для проведения качественных сборов есть.

В манеже я был, в ЦСП не был, было интересно посмотреть, очень классно иметь такое место, где можно провести сборы, если сравнивать условия, где я был в интернате, небо и земля. Условия шикарные: тренажёрка, бассейн, питание – всё огонь. Данил Ахатов, нападающий ФК «Уфа»