В России существенно увеличилось количество заразившихся коклюшем

За 10 месяцев прошлого года количество инфицированных составляло 27,7 тысячи человек. Данный показатель является абсолютным рекордом последних лет.

Так, за весь период 2022 года в стране было выявлено 3,1 тысячи случаев заболевания, а в 2021 – 1,1 тысячи.

За последние шесть лет максимальные показатели зафиксировали в 2019 году, когда число заболевших составило 14,4 тысячи человек.

Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщало статистику за 10 месяцев 2023 года: коклюшем в республике переболели 324 человека, из которых 317 – дети.

В Минздраве России предполагают, что рост заболеваемости связан с полной отменой в прошлом году профилактических и противоэпидемических мероприятий, которые проводились в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Специалисты из медицинской среды объясняют рост заболеваемости коклюшем в стране неконтролируемыми миграционными потоками, а также пропагандой среди населения антипрививочных мероприятий.