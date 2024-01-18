В Башкирии на проекты благоустройства выделено 2,48 млрд рублей

В России до 2030 года был продлён федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщил глава государства на Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина – сила России».

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Программа «Формирования комфортной городской среды» действует несколько лет, действует хорошо, как я сказал. И да, речь идет о миллиардах — по 20 млрд рублей мы выделяли. Надо продлить эту программу, и более того — надо ее увеличить. Многое сделано, многое предстоит сделать.

Владимир Путин, Президент РФ 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуют в России по национальному проекту «Жилье и городская среда». Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды является частью этого проекта. В 2023 году победителями стали проекты из Баймака и села Верхотор Ишимбайского района. Всего же за последние пять лет в конкурсе победили 29 проектов, которые представила республика. На их реализацию из федерального бюджета направили 2,48 млрд руб.   

Нужно и дальше участвовать в этом конкурсе, готовить заявки на следующий этап. В этом прежде всего должны быть заинтересованы руководители муниципалитетов. Главы, которые этим занимаются, видят, как преображаются наши города и села.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 
Республика Башкортостан. Международная выставка-форум «Россия»
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