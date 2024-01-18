В Башкирии на проекты благоустройства выделено 2,48 млрд рублей

В России до 2030 года был продлён федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщил глава государства на Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина – сила России».
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуют в России по национальному проекту «Жилье и городская среда». Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды является частью этого проекта. В 2023 году победителями стали проекты из Баймака и села Верхотор Ишимбайского района. Всего же за последние пять лет в конкурсе победили 29 проектов, которые представила республика. На их реализацию из федерального бюджета направили 2,48 млрд руб.