В Башкирии на проекты благоустройства выделено 2,48 млрд рублей

Программа «Формирования комфортной городской среды» действует несколько лет, действует хорошо, как я сказал. И да, речь идет о миллиардах — по 20 млрд рублей мы выделяли. Надо продлить эту программу, и более того — надо ее увеличить. Многое сделано, многое предстоит сделать.

Владимир Путин, Президент РФ