В Башкирии снижается суточное количество зараженных COVID-19

В Башкирии, по данным пресс-службы минздрава республики, продолжается постепенное снижение числа зараженных коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки зафиксирован 151 случай. Сутками ранее вирус подхватили 199 человек. В начале недели ПЦР с положительным результатом был у 245 человек, а 12 января количество заболевших превышало 400 человек.

По состоянию на 18 января в стационарах Башкирии лечение от COVID-19 получают 128 пациентов. Из этого числа 84 человека – люди старше 60 лет.

Амбулаторно лечатся 2175 заболевших, 893 человека из которых – пожилые.