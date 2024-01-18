В Башкирии мужчина напал на сожительницу на глазах у её дочери

В Илишевском районе перед судом предстал местный житель. Его обвинили в покушении на убийство.
В мае прошлого года сожители повздорили на почве ревности. Женщина выгнала возлюбленного из своего дома. Но мужчина в состоянии алкогольного опьянения взял нож и перчатки и ночью проник на чердак дома.
Когда хозяйка и её дочка уснули, сельчанин проник в дом, прокрался в комнату и ударил женщину ножом в грудь. Из-за шума проснулась её дочка – девочка успела выпрыгнуть в окно. Спасти пострадавшую смогли.
От правоохранителей мужчина прятался в погребе. Суд приговорил его к 7 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Также он обязан выплатить пострадавшей 700 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.