В Башкирии мужчина напал на сожительницу на глазах у её дочери

В Илишевском районе перед судом предстал местный житель. Его обвинили в покушении на убийство.

В мае прошлого года сожители повздорили на почве ревности. Женщина выгнала возлюбленного из своего дома. Но мужчина в состоянии алкогольного опьянения взял нож и перчатки и ночью проник на чердак дома.

Когда хозяйка и её дочка уснули, сельчанин проник в дом, прокрался в комнату и ударил женщину ножом в грудь. Из-за шума проснулась её дочка – девочка успела выпрыгнуть в окно. Спасти пострадавшую смогли.