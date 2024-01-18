В Башкирии за год от нападения животных пострадали 9287 человек

В Башкирии за 2023 год с жалобами на нападения животных обратились 9287 человек. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, это на 3,5% больше, чем годом ранее.
Последний случай укуса человека, зафиксированный в 2024 году в Кугарчинском районе, показал, что больное животное было домашнее. Общение даже с известными животными не так уж и безопасно.
В ведомстве добавили, что единственная возможность избежать заболевания у людей, имевших контакт с больным животным, это пройти полный курс комбинированного лечения антирабическим иммуноглобулином и антирабической вакциной строго по схеме.