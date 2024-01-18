В Башкирии сняты ограничения движения на федеральных трассах

Дорожные службы работали в усиленном режиме. Задействовали две сотни единиц техники, в том числе комбинированные дорожные машины, тракторы со снегоуборочным оборудованием, автогрейдеры, погрузчики и другие вспомогательные машины. На всех трассах работает 80 оперативных групп МЧС России. Развернуты мобильные пункты обогрева.