В Сибае запущены в работу новые автобусы «Башавтотранса»

Новые автобусы, которые получил «Башавтотранс» 11 января, уже приступили к работе, в том числе и в филиалах по всему региону. В частности, в Сибае. Здесь один автобус в день проходит по 300 км, поэтому пять новых единиц пассажирского транспорта очень кстати.