В Сибае запущены в работу новые автобусы «Башавтотранса»

Новые автобусы, которые получил «Башавтотранс» 11 января, уже приступили к работе, в том числе и в филиалах по всему региону. В частности, в Сибае. Здесь один автобус в день проходит по 300 км, поэтому пять новых единиц пассажирского транспорта очень кстати.
Автобусы низкопольные и оборудованы выдвижным пандусом для маломобильных граждан, а внутри салона есть специальное место с креплением для инвалидной коляски. К слову, в Сибае пассажиров обслуживают в качестве водителей и женщины. Им и достались новые автобусы.