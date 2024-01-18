В Аургазинском районе Башкирии прошел рейд безопасности на ж/д переезде

В Аургазинском районе прошел рейд безопасности на железнодорожном переезде. Напомним, в начале января близ станции Дарьино выезд автомобиля на пути перед приближающимся поездом стал причиной ДТП. К счастью, обошлось без жертв, водитель и пассажиры успели покинуть легковую машину.

Всего в 2023 на переездах Башкирского региона Куйбышевской железной дороги произошло в 1,5 раза больше ДТП, чем в 2022. Организаторы акции напомнили водителям правила пересечения переездов, а также обратили внимание на серьезные последствия и персональную ответственность за нарушение ПДД.