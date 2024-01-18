Радий Хабиров о ситуации в Баймаке: «Не буду терпеть экстремизм!»

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих социальных сетях отреагировал на события в Баймаке. Он подчеркнул, что должен защищать республику от попыток разжигания межнациональной розни.

С первого дня своей работы я сказал, что не буду терпеть экстремизм и попытки расшатывать ситуацию. Как Глава Башкортостана я должен защищать республику, людей от любой попытки раскачать межнациональное согласие – по признаку национальности, языка, веры. Это мои полномочия, мой долг.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Также лидер республики высказался по поводу экстремиста Фаиля Алчинова*, которого накануне суд приговорил к 4 годам колонии.

Все эти годы вот что происходило. В 2020 году мы провели работу, чтобы признать организацию «Башкорт»*** экстремистской. Считаю, что это было абсолютно правильным решением на тот момент. Но ряд руководителей организации этого не понимали и все эти годы в той или иной форме привлекались к ответственности. Если говорить об Алчинове*, он уже привлекался к административной ответственности по экстремизму. Решением Росфинмониторинга он включен в реестр лиц, причастных к экстремистской, террористической деятельности. Это очень серьезные обвинения.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Кроме того, глава региона отметил, что в настоящее время группа лиц за рубежом призывает наш многонациональный народ к отделению Башкортостана от России: Габбасов** с судимостью за убийство и Фанзиль Ахметшин, осужденный за наркотики.

По словам Радия Хабирова, возбуждено уголовное дело по статье о массовых беспорядках, которая предполагает длительный срок наказания. Правоохранители активно проводят эту работу.

Я переживаю – где-то есть наша вина, вина муниципалитетов, моя личная вина в том, что до конца не объяснили людям, до конца не раскрыли суть и содержание этих людей. Сейчас будем активно этим заниматься. Я отмалчиваться тоже не буду, мы покажем истинное лицо этих ребят. Еще раз говорю: не надо маскироваться под мирных чабанов, добрых активистов, это на самом деле не так. Как Глава республики я буду республику защищать.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Руководитель республики еще раз акцентировал внимание на необходимости информирования населения о таких людях. Работа в данном направлении будет продолжена.

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* - Фаиль Алчинов: Росфинмониторингом внесен в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

** - Руслан Габбасов: включен Минюстом в число физлиц-иноагентов, Росфинмониторингом внесен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

*** - «Башкорт»: 22.05.2020 решением Верховного суда Башкортостана организация «Башкорт» признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России.

Фото: стоп-кадр видео телеграм-канала Радия Хабирова

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