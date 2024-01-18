Радий Хабиров о ситуации в Баймаке: «Не буду терпеть экстремизм!»

Я переживаю – где-то есть наша вина, вина муниципалитетов, моя личная вина в том, что до конца не объяснили людям, до конца не раскрыли суть и содержание этих людей. Сейчас будем активно этим заниматься. Я отмалчиваться тоже не буду, мы покажем истинное лицо этих ребят. Еще раз говорю: не надо маскироваться под мирных чабанов, добрых активистов, это на самом деле не так. Как Глава республики я буду республику защищать.

Радий Хабиров, Глава Башкирии