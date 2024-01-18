Радий Хабиров о ситуации в Баймаке: «Не буду терпеть экстремизм!»

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих социальных сетях отреагировал на события в Баймаке. Он подчеркнул, что должен защищать республику от попыток разжигания межнациональной розни.
Также лидер республики высказался по поводу экстремиста Фаиля Алчинова*, которого накануне суд приговорил к 4 годам колонии.
Кроме того, глава региона отметил, что в настоящее время группа лиц за рубежом призывает наш многонациональный народ к отделению Башкортостана от России: Габбасов** с судимостью за убийство и Фанзиль Ахметшин, осужденный за наркотики.
По словам Радия Хабирова, возбуждено уголовное дело по статье о массовых беспорядках, которая предполагает длительный срок наказания. Правоохранители активно проводят эту работу.
Руководитель республики еще раз акцентировал внимание на необходимости информирования населения о таких людях. Работа в данном направлении будет продолжена.
* - Фаиль Алчинов: Росфинмониторингом внесен в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
** - Руслан Габбасов: включен Минюстом в число физлиц-иноагентов, Росфинмониторингом внесен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
*** - «Башкорт»: 22.05.2020 решением Верховного суда Башкортостана организация «Башкорт» признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России.
Фото: стоп-кадр видео телеграм-канала Радия Хабирова