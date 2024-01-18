В Уфе прошел бенефис Савии Сираевой

В постановке Савия Сираева тонко и убедительно играет роль Матери, тем самым возводя спектакль в ранг самых любимых и востребованных зрителем. Актриса широкого диапазона обладает мастерством и сценическим обаянием. Яркие образы, такие как Колдунья в одноименной драме или Галимабану в «Галиябану», наделены глубоким психологизмом и масштабом внутренней философии. А комедийные роли Свахи Мигри в «Зятьке» или Галимы в «Хаджи эфенди женится» искрометны, ироничны и виртуозны в её исполнении.