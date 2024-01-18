Житель Башкирии угрожал сожительнице расправой бензопилой

В Белорецком районе в экстренные службы поступила информация об инциденте в селе Серменево, где пьяный мужчина угрожал физической расправой своей сожительнице.

По предварительной версии правоохранителей, между сожителями произошел конфликт из-за того, что накануне мужчины не было дома весь день, а на ее звонки он не отвечал. Утром, когда он вернулся, разгневанная женщина выгнала его из дома.

Тогда мужчина под предлогом забрать свои вещи хотел вернуться в дом. Стал стучать обухом топора в закрытую дверь. Заметив на веранде бензопилу, пригрозил, что распилит дверь, ели сожительница ему не откроет. Сельчанка открыла дверь в надежде выбежать на улицу, но разъяренный скандалист с заведенной бензопилой кинулся за ней, угрожая убийством.

Женщине удалось спрятаться и связаться с участковым, который вызвал следственно-оперативную группу. Тем временем дебошир вернулся в дом.