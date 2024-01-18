В Башкирии мать оставила свою 2-летнюю дочку одну в квартире

В июне прошлого года жительница Стерлитамака ночью ушла из дома, оставив без присмотра свою 2-летнюю дочь.

По информации пресс-службы региональной прокуратуры, в квартире, которая располагалась на 6 этаже, были открыты окна.

Утром девочка влезла на подоконник и встала в оконном проеме. К счастью, малышку заметили жители соседнего дома и вызвали спецслужбы.

В отношении нерадивой материал прокуратура Стерлитамака утвердила обвинительный акт. Женщина признала свою вину. Дело направлено в суд.