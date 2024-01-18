В Уфе установят контейнеры для сбора новогодних деревьев

В Уфе установят 13 контейнеров для сбора ёлок. Они будут работать 20-21 и 27-28 января. Напомним, уфимцев, которые принесут ёлочки 20 января с 12:00 до 16:00, ждут в подарок мандарины.
Контейнеры будут доступны:
— в Демском районе по адресу ул. Магистральная, 2А и ул. Столярова, 2;
— в Калининском районе – ул. Мушникова, 11 и ул. Гвардейская, 58/1;
— в Кировском районе – ул. Испытателей, 21, ул. Ст. Кувыкина, 16 (возле торгового комплекса);
— в Ленинском районе – сквер «Цветок курая» (пересечение ул. Рижской и Малой Лесозаводской), микрорайон «Сосны» (между домами по ул. Тальковой, 33 и ул. Б. Валеевой, 5);
— в Октябрьском районе – ул. Ю. Гагарина, 10/2, пустырь на пересечении улиц Набережная р. Уфы и М. Рыльского, лайфстайл-центр «Башкирия» (сквер со стороны улицы 50 лет СССР);
— в Орджоникидзевском районе – Колхозный рынок, ул. Кольцевая, 50-61;
— в Советском районе – пересечение ул. Ленина и Вокзальной.
Специалисты просят обратить внимание на то, что ель должна быть очищена от крестовин, упаковки и украшений.