В Уфе пьяная женщина убила 19-летнюю продавщицу

Трагедия произошла 4 марта прошлого года в уфимском микрорайоне Нижегородка. По информации Следственного комитета Башкирии, будучи в состоянии алкогольного опьянения, 30-летняя обвиняемая зашла в продуктовый магазин и без повода ударила в грудь ножом 19-летнюю сотрудницу торговой точки.

Один из покупателей, который в момент преступления находился в магазине, остановил преступницу и держал ее до приезда полиции.

Коллеги потерпевшей вызвали «скорую». Через несколько дней девушка скончалась в больнице.

Во время следственных мероприятий фигурантка уголовного дела рассказала о мотивах преступления: хотела попасть в СИЗО, где на тот момент сидела ее знакомая.

Дело направлено в суд для рассмотрения.