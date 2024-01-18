В Башкирии чуть не погибли два слесаря

Работники достали из машины пеньковую веревку, один ее конец привязали к трубе, второй – к автомобилю, который начал медленно двигаться вперед. Вскоре труба стала разматываться, и слесари жестом показали водителю, что нужно остановиться. Когда они, подойдя к бухте, начали поправлять груз, веревка разорвалась. Пострадавшие получили удар трубой и упали на землю. Одному удалось подняться, а второй не сразу пришел в себя. Врачи диагностировали у обоих тяжелые травмы.