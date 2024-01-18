В Башкирии 5-летний ребенок проглотил монету

В Салавате мальчик проглотил одну из монет, с которыми играл. Он сразу рассказал об этом родителям, которые тут же отправились с ребенком в стационар. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» написал главный врач городской больницы Алик Янышев.

Врачи провели экстренное обследование: рентген органов грудной клетки и брюшной полости. На снимках в проекции пищевода они увидели инородное тело.

Монету удалили под общим наркозом. Динамика после операции была положительной и мальчика выписали уже на следующий день.

Алик Янышев предостерег родителей от самостоятельного удаления предметов с помощью пальцев или вызова рвоты. А попытки протолкнуть застрявшее инородное тело с помощью твердой пищи могут привести к повреждению пищевода и дальнейшему воспалению. Поэтому следует незамедлительно обратиться за помощью медиков.