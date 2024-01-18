Очередная группа бойцов полка «Башкортостан» отправилась в зону СВО после отпуска

При распределении по видам вооруженных сил учитывают и индивидуальные предпочтения. О порядке поступления на службу можно узнать по справочному номеру 117. Кроме того, можно обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту в Уфе на улице Революционной. Также заявки принимают через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм, на сайтах башбат.рф и Минобороны России.