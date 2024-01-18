В Башкирии прокомментировали попытку организовать массовые беспорядки

Сегодня, 18 января, Глава Башкирии прокомментировал попытку организовать массовые беспорядки в республике. Своё мнение высказали и общественные деятели региона.
Радий Фаритович, как всегда, берет на себя личную ответственность за то, что происходит в республике. Это не может не вызывать уважения. В тоже время люди из чистых помыслов идут на акции, прикрываемые экологической повесткой и другими благими делами, но фактически цель организаторов — посеять раздор в нашем обществе и дестабилизировать ситуацию в стране. Мы должны понимать, что в любой ситуации недопустимо врать народу и допускать подобные экстремистские проявления. Нужно объяснять людям истинную суть вещей.Данияр Абдрахманов, председатель Общественной палаты РБ
Анализируя события в Баймаке, необходимо отметить, что к суровому приговору привели умышленные неоднократные действия самого Фаиля Алчинова*. Предупредительные меры в виде признания организации экстремистской, включения его самого в список лиц, имеющих причастность к экстремистской деятельности, не остановили человека, что и привело его на скамью подсудимых. Кто в этом виноват? Думаю, что любой здравомыслящий человек сделает правильный вывод относительно «героя», маскирующего истинные мотивы, направленные на разжигание розни под защитой каких-то прав, которые никто и не нарушал. Поэтому полностью поддерживаю действия как Главы республики, так и правоохранительных органов в отношении всех причастных к экстремистской деятельности.Зульфия Гайсина, председатель Совета по правам человека РБ
Башкортостан всегда был и остаётся регионом, где добрососедствуют десятки национальностей. Сегодня важно сохранять мир и дружбу между народами, уважая культурные особенности и стремясь к взаимопониманию.Гульнур Кульсарина, председатель регионального отделения «Ассамблеи народов России»
Под какими бы лозунгами ни шли к людям экстремисты, стремящиеся раскачать, расщепить наше общество, это абсолютно неприемлемо. Собор русских поддерживает все усилия руководства республики, направленные на то, чтобы законность и право соблюдались на территории региона, на территории всей страны абсолютно всеми неукоснительно.Валентин Павлов, председатель региональной общественной организации «Собор русских Башкортостана»
Никто не имеет права сеять вражду между людьми разных национальностей. Если человек родился в Башкирии, будь он башкир, татарин или русский – именно Башкирия его малая родина. Тем не менее находятся те, кто расшатывает мир и согласие в своих личных интересах, стремясь таким образом проявить себя, привлечь внимание. Если человек претендует на какое-то общественное лидерство, он тем более не должен бросаться такими словами. Эти личности, экстремисты, видимо, считают себя умнее всех нас, если думают, что мы пойдем у них на поводу. Нет, этого не будет.Рафик Ихсанов, Герой России, уроженец Альшеевского района, военный летчик