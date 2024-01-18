В Башкирии прокомментировали попытку организовать массовые беспорядки

Никто не имеет права сеять вражду между людьми разных национальностей. Если человек родился в Башкирии, будь он башкир, татарин или русский – именно Башкирия его малая родина. Тем не менее находятся те, кто расшатывает мир и согласие в своих личных интересах, стремясь таким образом проявить себя, привлечь внимание. Если человек претендует на какое-то общественное лидерство, он тем более не должен бросаться такими словами. Эти личности, экстремисты, видимо, считают себя умнее всех нас, если думают, что мы пойдем у них на поводу. Нет, этого не будет.

Рафик Ихсанов, Герой России, уроженец Альшеевского района, военный летчик